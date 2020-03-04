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Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

4 березня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, однак місцями можливі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте сьогодні.

4 березня, у середу, майже по всій країні переважатиме справді весняна тепла погода, але в частині областей похолоднішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"4-го березня Україна буде чи не найтеплішою в Європі. Завтра - увага! - в нас очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів. Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом", - додала вона.

У Києві 4 березня прогнозується тепла та суха погода з температурою близько +15.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:

  • Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів - фото 389805
  • Ужгород +10+12
  • Львів +5+7
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +12+14
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +16+18
  • Суми +13+15
  • Харків +16+18
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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