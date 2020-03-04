Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів

4 березня Україна опиниться серед найтепліших країн Європи, однак місцями можливі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте сьогодні.

4 березня, у середу, майже по всій країні переважатиме справді весняна тепла погода, але в частині областей похолоднішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"4-го березня Україна буде чи не найтеплішою в Європі. Завтра - увага! - в нас очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів. Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом", - додала вона.

У Києві 4 березня прогнозується тепла та суха погода з температурою близько +15.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:



Ужгород +10+12

Львів +5+7

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +13+15

Рівне +11+13

Луцьк +5+7

Вінниця +17+19

Хмельницький +13+15

Житомир +16+18

Чернігів +14+16

Черкаси +16+18

Миколаїв +16+18

Одеса +12+14

Херсон +17+19

Сімферополь +17+19

Полтава +16+18

Суми +13+15

Харків +16+18

Дніпро +17+19

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +15+17

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