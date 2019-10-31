Погода в Україні 31 жовтня: не забудьте про шапку і шарф

31 жовтня в Україні все ще переважатиме холодна погода з нічними заморозками. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

31 жовтня, у четвер, по всіх областях очікується холодна та суха погода з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ще до кінця тижня буде доволі свіжо, однак з неділі, 3 листопада, очікується потепління.

"31 жовтня повсюди буде холодно та сухо, навіть і сонячно. Найближчої ночі очікується -2-7 градусів, завтра вдень +2+8 градусів. У Києві ніч підморозить до -2-5 градусів, вдень у четвер передбачається +3+6 градусів. Опади малоймовірні. А поки що не перемерзайте, підступний перехідний період так і чекає, щоб наслати віруси та застуди, захищайтеся шапками, теплими котами, термобілизною та відповідними черевиками й чобітьми", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 31 жовтня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +6+8

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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