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Погода в Україні 31 жовтня: не забудьте про шапку і шарф

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

31 жовтня в Україні все ще переважатиме холодна погода з нічними заморозками. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

31 жовтня, у четвер, по всіх областях очікується холодна та суха погода з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ще до кінця тижня буде доволі свіжо, однак з неділі, 3 листопада, очікується потепління.

"31 жовтня повсюди буде холодно та сухо, навіть і сонячно. Найближчої ночі очікується -2-7 градусів, завтра вдень +2+8 градусів. У Києві ніч підморозить до -2-5 градусів, вдень у четвер передбачається +3+6 градусів. Опади малоймовірні. А поки що не перемерзайте, підступний перехідний період так і чекає, щоб наслати віруси та застуди, захищайтеся шапками, теплими котами, термобілизною та відповідними черевиками й чобітьми", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 31 жовтня у містах України:

Погода в Україні 31 жовтня: не забудьте про шапку і шарф - фото 364841
  • Ужгород +7+9
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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