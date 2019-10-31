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Погода в Україні 31 жовтня: не забудьте про шапку і шарф
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31 жовтня в Україні все ще переважатиме холодна погода з нічними заморозками. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.
31 жовтня, у четвер, по всіх областях очікується холодна та суха погода з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ще до кінця тижня буде доволі свіжо, однак з неділі, 3 листопада, очікується потепління.
"31 жовтня повсюди буде холодно та сухо, навіть і сонячно. Найближчої ночі очікується -2-7 градусів, завтра вдень +2+8 градусів. У Києві ніч підморозить до -2-5 градусів, вдень у четвер передбачається +3+6 градусів. Опади малоймовірні. А поки що не перемерзайте, підступний перехідний період так і чекає, щоб наслати віруси та застуди, захищайтеся шапками, теплими котами, термобілизною та відповідними черевиками й чобітьми", – додала синоптик.
Прогноз погоди на 31 жовтня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +5+7
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +4+6
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +4+6
- Житомир +4+6
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +6+8
- Одеса +7+9
- Херсон +6+8
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків +2+4
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +4+6
- Донецьк +3+5
- Луганськ +3+5
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