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Погода в Україні 30 жовтня: нічні заморозки та прояснення

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, однак похолодання втримається ненадовго. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

30 жовтня, у середу, по всій країні після нічних заморозків переважатиме прохолодна та туманна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У середу, похолодання посилиться. Вдень +3+8 градусів.На Півдні вночі +3+7 градусів, вдень +8+12 градусів. Опади малоймовірні, вночі та вранці тумани, а вдень навіть будуть сонячні прояснення. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів. У Києві 30-го жовтня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4+7 градусів", – відзначила вона. Також Діденко поділилась і хорошими новинами, що вже з початку нового тижня знову прийде потепління.

Прогноз погоди на 30 жовтня у містах України:

Погода в Україні 30 жовтня: нічні заморозки та прояснення - фото 364505
  • Ужгород +10+12
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +10+12
  • Полтава +4+6
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +7+9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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