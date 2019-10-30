Погода в Україні 30 жовтня: нічні заморозки та прояснення

30 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, однак похолодання втримається ненадовго. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

30 жовтня, у середу, по всій країні після нічних заморозків переважатиме прохолодна та туманна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У середу, похолодання посилиться. Вдень +3+8 градусів.На Півдні вночі +3+7 градусів, вдень +8+12 градусів. Опади малоймовірні, вночі та вранці – тумани, а вдень навіть будуть сонячні прояснення. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів. У Києві 30-го жовтня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4+7 градусів", – відзначила вона. Також Діденко поділилась і хорошими новинами, що вже з початку нового тижня знову прийде потепління.

Прогноз погоди на 30 жовтня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +6+8

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +10+12

Полтава +4+6

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +7+9

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +7+9

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