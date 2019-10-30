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Погода в Україні 30 жовтня: нічні заморозки та прояснення
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30 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, однак похолодання втримається ненадовго. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
30 жовтня, у середу, по всій країні після нічних заморозків переважатиме прохолодна та туманна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У середу, похолодання посилиться. Вдень +3+8 градусів.На Півдні вночі +3+7 градусів, вдень +8+12 градусів. Опади малоймовірні, вночі та вранці – тумани, а вдень навіть будуть сонячні прояснення. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів. У Києві 30-го жовтня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, на околицях до -3 градусів, вдень +4+7 градусів", – відзначила вона. Також Діденко поділилась і хорошими новинами, що вже з початку нового тижня знову прийде потепління.
Прогноз погоди на 30 жовтня у містах України:
- Ужгород +10+12
- Львів +6+8
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +5+7
- Рівне +5+7
- Луцьк +5+7
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +5+7
- Житомир +5+7
- Чернігів +4+6
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +9+11
- Одеса +9+11
- Херсон +10+12
- Полтава +4+6
- Суми +5+7
- Харків +5+7
- Дніпро +7+9
- Запоріжжя +9+11
- Донецьк +8+10
- Луганськ +7+9
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