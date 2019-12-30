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Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

30 грудня в Україні очікується відчутне зниження температури повітря, а антициклон Wiltrud позбавить опадів майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 грудня, у понеділок, в Україні варто готуватися до серйозних заморозків, адже вдень температура повітря коливатиметься на рівні від нуля до -3. Лише на півдні варто очікувати до +4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади малоймовірні, бо антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території. Хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця", – додала вона. А вже 31 грудня прийде чергове потепління до +3, однак посилиться вітер. У ніч на 1 січня очікується сніг або мокрий сніг.

Прогноз погоди на 30 грудня у містах України:

Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах - фото 377174
  • Ужгород 0+2
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0-2
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

Читайте також: Погода на Новий Рік 2020: з'явився прогноз синоптиків на 1 січня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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