Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах

30 грудня в Україні очікується відчутне зниження температури повітря, а антициклон Wiltrud позбавить опадів майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 грудня, у понеділок, в Україні варто готуватися до серйозних заморозків, адже вдень температура повітря коливатиметься на рівні від нуля до -3. Лише на півдні варто очікувати до +4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади малоймовірні, бо антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території. Хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця", – додала вона. А вже 31 грудня прийде чергове потепління до +3, однак посилиться вітер. У ніч на 1 січня очікується сніг або мокрий сніг.

Прогноз погоди на 30 грудня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк 0+2

Вінниця 0-2

Хмельницький 0-2

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса 0-2

Херсон +1+3

Сімферополь +2+4

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

Читайте також: Погода на Новий Рік 2020: з'явився прогноз синоптиків на 1 січня