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Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
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30 грудня в Україні очікується відчутне зниження температури повітря, а антициклон Wiltrud позбавить опадів майже у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
30 грудня, у понеділок, в Україні варто готуватися до серйозних заморозків, адже вдень температура повітря коливатиметься на рівні від нуля до -3. Лише на півдні варто очікувати до +4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Опади малоймовірні, бо антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території. Хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця", – додала вона. А вже 31 грудня прийде чергове потепління до +3, однак посилиться вітер. У ніч на 1 січня очікується сніг або мокрий сніг.
Прогноз погоди на 30 грудня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів -1+1
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0-2
- Хмельницький 0-2
- Житомир 0-2
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв 0+2
- Одеса 0-2
- Херсон +1+3
- Сімферополь +2+4
- Полтава 0+2
- Суми -1+1
- Харків -1+1
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк 0+2
- Луганськ 0+2
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