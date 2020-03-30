Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг

30 березня в Україну прийде чергова порція похолодання, а також опадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 березня, у понеділок, в країні знову відчутно похолоднішає, однак ненадовго. Весняне тепло почне повертатись вже з 2 квітня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У західних областях стовпчики термометрів, як ніжні квітки, похилять голівки до +2+6 градусів. На Півночі включно з Вінницькою областю похолодає до +4+10 градусів. У більшості центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода, +12+17 градусів. Атмосферний фронт принесе дощі, на Заході та Півночі з мокрим снігом. Південна частина та східні області України уникнуть якихось серйозних опадів. Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром", – зазначила вона.

У Києві в понеділок переважатиме волога та хмарна погода, можливий незначний сніг, а температура знизиться до +7+9.

Прогноз погоди на 30 березня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +2+4

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +9+11

Хмельницький +4+6

Житомир +6+8

Чернігів +9+11

Черкаси +12+14

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +14+16

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +10+12

Дніпро +13+15

Запоріжжя +15+17

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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