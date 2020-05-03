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Погода в Україні 3 травня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 травня майже по всій країні очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а у деяких областях відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 травня, у неділю, переважатимуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень коливатиметься на рівні +18+23, а на заході знизиться до +14+19.

У Києві 3 травня також втримається волога погода з дощем і температурою +19+21.

Прогноз погоди на 3 травня у містах України:

Погода в Україні 3 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 401573
  • Ужгород +16+18
  • Львів +14+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +15+17
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +22+24
  • Суми +21+23
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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