Погода в Україні 3 травня: точний прогноз на сьогодні

Прогноз погоди на сьогодні

3 травня майже по всій країні очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а у деяких областях відчутно знизиться температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 травня, у неділю, переважатимуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень коливатиметься на рівні +18+23, а на заході знизиться до +14+19.

У Києві 3 травня також втримається волога погода з дощем і температурою +19+21.

Прогноз погоди на 3 травня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +14+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +19+21

Хмельницький +17+19

Житомир +19+21

Чернігів +20+22

Черкаси +21+23

Миколаїв +21+23

Одеса +15+17

Херсон +21+23

Сімферополь +19+21

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +21+23

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

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