Погода в Україні 3 квітня: точний прогноз на сьогодні

3 квітня антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, тому буде сонячно та сухо, однак у кількох областях все ж можливі незначні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 квітня, у п'ятницю, у більшості областей України втримається малохмарна та тепла погода, на Заході ввечері можливі дощі, в Карпатах – сніг. А вже на вихідних варто готуватись до похолодання.

"Вітер буде із південного заходу, помірний. Усім, кого б'є нетерплячка мити вікна, бо сонце немилосердно тицяє пальцем у замутнені сліди минулої зими, можна це зробити – температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів. Але все ж щось одягнути тепліше – весна ще вибрикує. У Києві п'ятниця очікується із мінливою хмарністю, сонцем, денними – до +14 градусів", додала вона.

Прогноз погоди на 3 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +11+13

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +12+14

Одеса +11+13

Херсон +13+15

Сімферополь +12+14

Полтава +12+14

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +13+15

Запоріжжя +12+14

Донецьк +12+14

Луганськ +13+15

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