На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 3 квітня: точний прогноз на сьогодні
-
- 14
3 квітня антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, тому буде сонячно та сухо, однак у кількох областях все ж можливі незначні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
3 квітня, у п'ятницю, у більшості областей України втримається малохмарна та тепла погода, на Заході ввечері можливі дощі, в Карпатах – сніг. А вже на вихідних варто готуватись до похолодання.
"Вітер буде із південного заходу, помірний. Усім, кого б'є нетерплячка мити вікна, бо сонце немилосердно тицяє пальцем у замутнені сліди минулої зими, можна це зробити – температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів. Але все ж щось одягнути тепліше – весна ще вибрикує. У Києві п'ятниця очікується із мінливою хмарністю, сонцем, денними – до +14 градусів", додала вона.
Прогноз погоди на 3 квітня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +12+14
- Чернівці +13+15
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +12+14
- Луцьк +11+13
- Вінниця +12+14
- Хмельницький +12+14
- Житомир +12+14
- Чернігів +13+15
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +12+14
- Одеса +11+13
- Херсон +13+15
- Сімферополь +12+14
- Полтава +12+14
- Суми +13+15
- Харків +13+15
- Дніпро +13+15
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +12+14
- Луганськ +13+15
Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята
-
14:18Папараці показали фігуру Дженніфер Лопес без фотошопу
-
13:52Упіймали на гарячому: дівчина показала середній палець і розсмішила мережу (відео)
-
13:38Чи справді Ванга та Нострадамус передбачили коронавірус: розбір "пророцтв"
-
13:267 внуків і сталевий прес: пенсіонерка з Канади мотивує своїм ефектним виглядом (фото)
-
12:54Вілл Сміт закликав сидіти вдома і став мемом (фото)
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:33Карантин в України посилено: список заборон, що не можна робити з 6 квітня
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:18Представники цих знаків Зодіаку стають ідеальними чоловіками
-
11:55Зваблива фітоняшка вразила фігурою у непомітному бікіні (відео 18+)
-
11:22Робота вдома і робота в офісі: мережу підкорює життєве відео
-
10:55Учені назвали овочі, які не допомагають схуднути
-
10:29Не для слабкодухих: режисер "Шазама" показав новий короткометражний хорор (відео)
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:51Хлопець показав свій карантин у кампусі коледжу, і йому заздрять всі (відео)
-
09:26Прості правила, як зберегти фігуру на віддаленій роботі
-
08:53Залишайся вдома: відео з сексуальною Емілі Ратажковскі розбурхало мережу
-
08:29Погода в Україні 3 квітня: точний прогноз на сьогодні
-
07:59Симфонічний оркестр Франції виконав знамениту композицію онлайн: відео
-
07:33Відомий автогігант змінив свій логотип через коронавірус
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
21:47Сюжет журналістки епічно зіпсував батько: відео
-
21:193 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Учасниці конкурсу Міс Англія показали себе без макіяжу
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
- 31 березня
-
21:4510 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії