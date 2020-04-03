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Погода в Україні 3 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 квітня антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, тому буде сонячно та сухо, однак у кількох областях все ж можливі незначні дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 квітня, у п'ятницю, у більшості областей України втримається малохмарна та тепла погода, на Заході ввечері можливі дощі, в Карпатах – сніг. А вже на вихідних варто готуватись до похолодання.

"Вітер буде із південного заходу, помірний. Усім, кого б'є нетерплячка мити вікна, бо сонце немилосердно тицяє пальцем у замутнені сліди минулої зими, можна це зробити температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів. Але все ж щось одягнути тепліше весна ще вибрикує. У Києві п'ятниця очікується із мінливою хмарністю, сонцем, денними до +14 градусів", додала вона.

Прогноз погоди на 3 квітня у містах України:

Погода в Україні 3 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 395877
  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +11+13
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +12+14
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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