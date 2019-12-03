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Погода в Україні 3 грудня: снігопади та ожеледиця

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

3 грудня в Україні посилиться мороз, а майже у всіх областях очікуються снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 грудня, у вівторок, по всій країні сніжитиме, а дороги скує ожеледиця. Тому і водіям, і пішоходам варто бути особливо обачними на вулицях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість - поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться. Температура повітря. Вночі в Україні 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4+6 градусів", – додала вона. У Києві 3 грудня очікується незначний сніг, температура вдень втримається на рівні нуля.

Прогноз погоди на 3 грудня у містах України:

Погода в Україні 3 грудня: снігопади та ожеледиця - фото 371721
  • Ужгород -1+1
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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