Погода в Україні 3 грудня: снігопади та ожеледиця

3 грудня в Україні посилиться мороз, а майже у всіх областях очікуються снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 грудня, у вівторок, по всій країні сніжитиме, а дороги скує ожеледиця. Тому і водіям, і пішоходам варто бути особливо обачними на вулицях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У зимовому дебюті братиме участь спеціально запрошений гість - поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Тому відчуття холоду посилиться. Температура повітря. Вночі в Україні 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4+6 градусів", – додала вона. У Києві 3 грудня очікується незначний сніг, температура вдень втримається на рівні нуля.

Прогноз погоди на 3 грудня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +3+5

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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