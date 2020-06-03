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Погода в Україні 3 червня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 червня в Україні все ще втримається дощова погода, місцями з проясненнями. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 червня, у середу, у всіх областях пройдуть дощі, прояснення можливі вздовж Сумщини, Харківщини і до Запоріжжя. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с. 3-го червня вдень найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17+23 градуси. Найхолодніше буде в західних областях, +11+14 градусів. На решті нашої території +13+19 градусів", – додала вона.

У Києві 3 червня дощитиме у другій половині дня, а температура підійметься до +17.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Погода в Україні 3 червня: точний прогноз по містах - фото 407724
  • Ужгород +13+15
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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