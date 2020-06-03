Погода в Україні 3 червня: точний прогноз по містах

3 червня в Україні все ще втримається дощова погода, місцями з проясненнями. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 червня, у середу, у всіх областях пройдуть дощі, прояснення можливі вздовж Сумщини, Харківщини і до Запоріжжя. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с. 3-го червня вдень найвища температура повітря очікується на Сході України та на Дніпропетровщині, +17+23 градуси. Найхолодніше буде в західних областях, +11+14 градусів. На решті нашої території +13+19 градусів", – додала вона.

У Києві 3 червня дощитиме у другій половині дня, а температура підійметься до +17.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +14+16

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +13+15

Хмельницький +14+16

Житомир +13+15

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +19+21

Сімферополь +19+21

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +19+21

Донецьк +19+21

Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць