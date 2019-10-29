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Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях пройдуть дощі

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Погода сьогодні в Україні - фото 1
Погода сьогодні в Україні

29 жовтня в країні продовжить знижуватись температура повітря, а також побільшає дощів.Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

29 жовтня, у вівторок, майже по всій країні буде волога та холодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні поступово холодає. Протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, в Криму до +17 градусів. Невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі, подекуди у центрі та можливі на Донеччині. На решті території - без істотних опадів. Вітер буде з північного заходу, 5-10 м/с, тобто, епоха штилю завершується. Вночі та вранці місцями тумани", – зазначила вона. У Києві 29 жовтня мряка та до +10 тепла вдень, серйозних опадів не очікується.

Прогноз погоди на 29 жовтня у містах України:

Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях пройдуть дощі - фото 364251
  • Ужгород +8+10
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +12+14
  • Херсон +13+15
  • Полтава +7+9
  • Суми +7+9
  • Харків +11+13
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +13+15

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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