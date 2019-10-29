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Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
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29 жовтня в країні продовжить знижуватись температура повітря, а також побільшає дощів.Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
29 жовтня, у вівторок, майже по всій країні буде волога та холодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"В Україні поступово холодає. Протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, в Криму до +17 градусів. Невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі, подекуди у центрі та можливі на Донеччині. На решті території - без істотних опадів. Вітер буде з північного заходу, 5-10 м/с, тобто, епоха штилю завершується. Вночі та вранці місцями тумани", – зазначила вона. У Києві 29 жовтня мряка та до +10 тепла вдень, серйозних опадів не очікується.
Прогноз погоди на 29 жовтня у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +7+9
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +7+9
- Рівне +7+9
- Луцьк +7+9
- Вінниця +7+9
- Хмельницький +8+10
- Житомир +8+10
- Чернігів +7+9
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +12+14
- Одеса +12+14
- Херсон +13+15
- Полтава +7+9
- Суми +7+9
- Харків +11+13
- Дніпро +9+11
- Запоріжжя +13+15
- Донецьк +12+14
- Луганськ +13+15
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