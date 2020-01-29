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Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
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29 січня у більшості областей очікується значне погіршення погоди, тому варто підготуватись до негоди. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
29 січня, у середу, в країні прогнозується ускладнення погодних умов, адже переважатиме волога та холодна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У зв'язку із зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях, випадатиме переважно мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Водії! У цих напрямках дорога може бути складною, обережно! З'явиться сильний, до штормових поривів, вітер. Південного напрямку. Температура повітря в Україні протягом дня середи очікується в межах 0+4 градусів, на Півдні +4+8 градусів, у Криму +6+10 градусів", - зазначила вона.
У Києві також пройде мокрий сніг та дощі, посилиться вітер, а температура коливатиметься на рівні 0+2.
Прогноз погоди на 29 січня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів +1+3
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця +1+3
- Хмельницький 0+2
- Житомир +1+3
- Чернігів +1+3
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +5+7
- Одеса +6+8
- Херсон +7+9
- Сімферополь +7+9
- Полтава +1+3
- Суми +1+3
- Харків +2+4
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +4+6
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
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