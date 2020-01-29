Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер

29 січня у більшості областей очікується значне погіршення погоди, тому варто підготуватись до негоди. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

29 січня, у середу, в країні прогнозується ускладнення погодних умов, адже переважатиме волога та холодна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У зв'язку із зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях, випадатиме переважно мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Водії! У цих напрямках дорога може бути складною, обережно! З'явиться сильний, до штормових поривів, вітер. Південного напрямку. Температура повітря в Україні протягом дня середи очікується в межах 0+4 градусів, на Півдні +4+8 градусів, у Криму +6+10 градусів", - зазначила вона.

У Києві також пройде мокрий сніг та дощі, посилиться вітер, а температура коливатиметься на рівні 0+2.

Прогноз погоди на 29 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів +1+3

Черкаси +1+3

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +7+9

Сімферополь +7+9

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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