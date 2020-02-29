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Погода в Україні 29 лютого: прогноз на останній день зими
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29 лютого в Україні відчутно покращиться погода, адже опадів не прогнозується, а температура почне підійматись. Детальний прогноз по містах читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 лютого, у суботу, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Середня температура повітря вдень складе +4+9, а найтепліше буде у південних областях - до +11. Вітер також втихомириться до 5-10 м/с. Найхолодніший останній день зими буде в Карпатах, де повітря прогріється до позначки в +5, а пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
У Києві 29 лютого вдень без істотних опадів, температура +5+7.
Прогноз погоди на 29 лютого у містах України:
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- Ужгород +6+8
- Львів +5+7
- Чернівці +7+9
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +6+8
- Рівне +5+7
- Луцьк +5+7
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +6+8
- Житомир +6+8
- Чернігів +6+18
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +9+11
- Одеса +9+11
- Херсон +9+11
- Сімферополь +7+9
- Полтава +7+9
- Суми +5+7
- Харків +6+8
- Дніпро +8+10
- Запоріжжя +8+10
- Донецьк +6+8
- Луганськ +6+8
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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