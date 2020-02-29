Погода в Україні 29 лютого: прогноз на останній день зими

29 лютого в Україні відчутно покращиться погода, адже опадів не прогнозується, а температура почне підійматись. Детальний прогноз по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 лютого, у суботу, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Середня температура повітря вдень складе +4+9, а найтепліше буде у південних областях - до +11. Вітер також втихомириться до 5-10 м/с. Найхолодніший останній день зими буде в Карпатах, де повітря прогріється до позначки в +5, а пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві 29 лютого вдень без істотних опадів, температура +5+7.

Прогноз погоди на 29 лютого у містах України:



Ужгород +6+8

Львів +5+7

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +6+18

Черкаси +7+9

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +9+11

Сімферополь +7+9

Полтава +7+9

Суми +5+7

Харків +6+8

Дніпро +8+10

Запоріжжя +8+10

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

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