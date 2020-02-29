Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Погода в Україні 29 лютого: прогноз на останній день зими

  • 8
Прогноз погоди на 29 лютого - фото 1
Прогноз погоди на 29 лютого

29 лютого в Україні відчутно покращиться погода, адже опадів не прогнозується, а температура почне підійматись. Детальний прогноз по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 29 лютого, у суботу, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Середня температура повітря вдень складе +4+9, а найтепліше буде у південних областях - до +11. Вітер також втихомириться до 5-10 м/с. Найхолодніший останній день зими буде в Карпатах, де повітря прогріється до позначки в +5, а пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві 29 лютого вдень без істотних опадів, температура +5+7.

Прогноз погоди на 29 лютого у містах України:

  • Погода в Україні 29 лютого: прогноз на останній день зими - фото 389223
  • Ужгород +6+8
  • Львів +5+7
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +6+18
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +7+9
  • Суми +5+7
  • Харків +6+8
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

Читайте також: В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 6435
Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
  • 27 лютого, 14:14
  • 246
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 198201
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події