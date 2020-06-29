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Погода в Україні 29 червня: точний прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

29 червня більшість областей країни накриють короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 червня, у понеділок, майже по всій країні очікуються грозові дощі. Винятком стануть північні та центральні області, де переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, опади не надто вплинуть на температуру повітря, тому вдень до +26+32.

"У Києві понеділок дасть вийти на початок робочого тижня у білому льоні, темних окулярах, тканинному взутті хто їздить в офіси. Або в улюблених шортах у квіточки на резинці й тонкій маєчці хто, як кажуть, віддалено, хоча, як на мене, навпаки, дуже навіть наближено, словом, у столиці 29-го червня буде сухо та спекотно. У вівторок вже знадобляться парасолі у Києві очікується дощ, гроза", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 червня у містах України:

Погода в Україні 29 червня: точний прогноз на понеділок - фото 412749
  • Ужгород +28+30
  • Львів +27+29
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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