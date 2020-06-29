Погода в Україні 29 червня: точний прогноз на понеділок

29 червня більшість областей країни накриють короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

29 червня, у понеділок, майже по всій країні очікуються грозові дощі. Винятком стануть північні та центральні області, де переважатиме суха погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, опади не надто вплинуть на температуру повітря, тому вдень до +26+32.

"У Києві понеділок дасть вийти на початок робочого тижня у білому льоні, темних окулярах, тканинному взутті – хто їздить в офіси. Або в улюблених шортах у квіточки на резинці й тонкій маєчці – хто, як кажуть, віддалено, хоча, як на мене, навпаки, дуже навіть наближено, словом, у столиці 29-го червня буде сухо та спекотно. У вівторок вже знадобляться парасолі – у Києві очікується дощ, гроза", – додала вона.

Прогноз погоди на 29 червня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +27+29

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +27+29

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +30+32

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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