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Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

28 грудня в Україні очікується зниження температури та посилення опадів у вигляді снігу та дощу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

28 грудня, у суботу, погодні умови по всій країні відчутно погіршаться, адже на Правобережжі посилиться вітер, а майже у всіх областях пройде сніг чи дощ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Окрім рвучкого вітру, на Заході України, у більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одещина, Миколаївщина) очікуються завтра опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Відповідно, на дорогах ситуація може бути складною, слизькою та, через щільні хмари, із поганою видимістю, особливо ввечері. Водії, не поспішайте ганяти за новорічними подарунками і не тримати дистанцію...На Сході України, в Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму випадатиме переважно дощ", – наголосила вона.

У Києві 28 грудня прогнозується також волога погода, із дощем, який переходитиме у мокрий сніг, середня температура вдень коливатиметься на рівні 0+2.

Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:

Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер - фото 376874
  • Ужгород 0-2
  • Львів -1-3
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне 0-2
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 2+4
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків +2+4
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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