Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер

28 грудня в Україні очікується зниження температури та посилення опадів у вигляді снігу та дощу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

28 грудня, у суботу, погодні умови по всій країні відчутно погіршаться, адже на Правобережжі посилиться вітер, а майже у всіх областях пройде сніг чи дощ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Окрім рвучкого вітру, на Заході України, у більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одещина, Миколаївщина) очікуються завтра опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Відповідно, на дорогах ситуація може бути складною, слизькою та, через щільні хмари, із поганою видимістю, особливо ввечері. Водії, не поспішайте ганяти за новорічними подарунками і не тримати дистанцію...На Сході України, в Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму випадатиме переважно дощ", – наголосила вона.

У Києві 28 грудня прогнозується також волога погода, із дощем, який переходитиме у мокрий сніг, середня температура вдень коливатиметься на рівні 0+2.

Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:

Ужгород 0-2

Львів -1-3

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль -1-3

Рівне 0-2

Луцьк -1-3

Вінниця -1+1

Хмельницький 0-2

Житомир -1+1

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 2+4

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Сімферополь +4+6

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків +2+4

Дніпро +4+6

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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