Погода в Україні 28 червня: точний прогноз на сьогодні

28 червня у більшості областей України втримається спекотна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 червня, у неділю, атмосферний фронт принесе дощі з грозами у західні, північні, місцями центральні області, а також на Харківщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"День Конституції в Україні буде спекотним. Очікується вдень +26+32 градусів. У південній частині та в прилеглих до неї центральних областях буде сонячно. Особливо пощастить тим, хто ще вчора рвонув на українські моря – якраз погода купально-засмагальна. Але не захоплюйтесь надто сонцем, краще в капелюшку, панамці, чи періодично у водичку. До речі, про водичку – у Чорному морі 22-25 градусів, а в Азовському до 28 градусів. Та й в Дніпрі чудово, 24, 25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +28+30

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +8+30

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +29+31

Хмельницький +28+30

Житомир +28+30

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +30+32

Полтава +28+30

Суми +29+31

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +31+33

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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