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Погода в Україні 28 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 червня у більшості областей України втримається спекотна погода, але місцями очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

28 червня, у неділю, атмосферний фронт принесе дощі з грозами у західні, північні, місцями центральні області, а також на Харківщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"День Конституції в Україні буде спекотним. Очікується вдень +26+32 градусів. У південній частині та в прилеглих до неї центральних областях буде сонячно. Особливо пощастить тим, хто ще вчора рвонув на українські моря якраз погода купально-засмагальна. Але не захоплюйтесь надто сонцем, краще в капелюшку, панамці, чи періодично у водичку. До речі, про водичку у Чорному морі 22-25 градусів, а в Азовському до 28 градусів. Та й в Дніпрі чудово, 24, 25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 28 червня у містах України:

Погода в Україні 28 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 412703
  • Ужгород +27+29
  • Львів +28+30
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +8+30
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +28+30
  • Суми +29+31
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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