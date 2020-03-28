Погода в Україні 28 березня: точний прогноз по містах

Вже з 28 березня в Україні поступово знижуватиметься температура повітря, а також можливий сніг на вихідних. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 березня, в суботу, українцям варто готуватись до нової порції похолодання, яка серйозно погіршить погоду вже з 31 березня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня +11+17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, проте в суботу в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півдні є ймовірність невеликих дощів. У Києві субота та неділя очікуються із сухою погодою, хіба побільшає хмар, повітря розігріється до +13+16 градусів", – поділилась вона.

За її словами, вже з понеділка у Києві температура почне знижуватись до позначок +6+7, а у вівторок - до+4.

Прогноз погоди на 28 березня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +13+15

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +12+14

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +13+15

Херсон +14+16

Сімферополь +13+15

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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