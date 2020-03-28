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Погода в Україні 28 березня: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

Вже з 28 березня в Україні поступово знижуватиметься температура повітря, а також можливий сніг на вихідних. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

28 березня, в суботу, українцям варто готуватись до нової порції похолодання, яка серйозно погіршить погоду вже з 31 березня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня +11+17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, проте в суботу в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півдні є ймовірність невеликих дощів. У Києві субота та неділя очікуються із сухою погодою, хіба побільшає хмар, повітря розігріється до +13+16 градусів", – поділилась вона.

За її словами, вже з понеділка у Києві температура почне знижуватись до позначок +6+7, а у вівторок - до+4.

Прогноз погоди на 28 березня у містах України:

Погода в Україні 28 березня: точний прогноз по містах - фото 394600
  • Ужгород +15+17
  • Львів +13+15
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +13+15
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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