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Погода в Україні 28 березня: точний прогноз по містах
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Вже з 28 березня в Україні поступово знижуватиметься температура повітря, а також можливий сніг на вихідних. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
28 березня, в суботу, українцям варто готуватись до нової порції похолодання, яка серйозно погіршить погоду вже з 31 березня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня +11+17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, проте в суботу в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півдні є ймовірність невеликих дощів. У Києві субота та неділя очікуються із сухою погодою, хіба побільшає хмар, повітря розігріється до +13+16 градусів", – поділилась вона.
За її словами, вже з понеділка у Києві температура почне знижуватись до позначок +6+7, а у вівторок - до+4.
Прогноз погоди на 28 березня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +13+15
- Чернівці +12+14
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +13+15
- Рівне +13+15
- Луцьк +12+14
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +13+15
- Житомир +13+15
- Чернігів +14+16
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +15+17
- Одеса +13+15
- Херсон +14+16
- Сімферополь +13+15
- Полтава +14+16
- Суми +14+16
- Харків +14+16
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +14+16
- Донецьк +14+16
- Луганськ +14+16
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