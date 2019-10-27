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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Погода в Україні 27 жовтня: останній теплий день

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

27 жовтня в Україні все ще затримається бабине літо, однак ненадовго. Точний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 жовтня, у неділю, у всій країні очікується останній день бабиного літа. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +13+18, а на заході навіть до +22.

"Неділя в Україні буде теплою, без дощів та з туманами. Вже в понеділок похолодання почнеться на Волині, Рівненщині та Львівщині. У вівторок, 29 жовтня похолодання пошириться на більшість наших областей", - відзначила вона. У Києві 27 жовтня також тепла та сонячна погода, з туманами, але без опадів.

Прогноз погоди на 27 жовтня у містах України:

Погода в Україні 27 жовтня: останній теплий день - фото 364001
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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