Погода в Україні 27 жовтня: останній теплий день

27 жовтня в Україні все ще затримається бабине літо, однак ненадовго. Точний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

27 жовтня, у неділю, у всій країні очікується останній день бабиного літа. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні +13+18, а на заході навіть до +22.

"Неділя в Україні буде теплою, без дощів та з туманами. Вже в понеділок похолодання почнеться на Волині, Рівненщині та Львівщині. У вівторок, 29 жовтня похолодання пошириться на більшість наших областей", - відзначила вона. У Києві 27 жовтня також тепла та сонячна погода, з туманами, але без опадів.

Прогноз погоди на 27 жовтня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +18+20

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду