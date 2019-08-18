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Температура в Арктиці побила історичний рекорд
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Вперше в історії температура біля Північного полюса піднялася майже до 35 градусів Цельсія. Температурний рекорд зафіксували також на Алясці.
Шведська метеорологічна станція зафіксувала максимальну в історії температуру в Арктиці – 34,8 градуса тепла за Цельсієм. Про це повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
До слова: Липень став найтеплішим місяцем за всю історію метеоспостережень
Рекордний показник ще 26 липня зафіксував шведський форпост Маркусвінс, розташований на південній околиці Полярного кола. Як відзначають в NOAA, на Алясці липень також встановив температурний рекорд, що спричинив лісові пожежі і масову загибель лосося. Також у водах Аляски через потепління лід зник на 6-8 тижнів раніше, ніж зазвичай.
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