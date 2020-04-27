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Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

27 квітня в Україні поменшає дощів, а температура повітря продовжить знижуватись у більшості областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 квітня, у понеділок, в країні не очікується значних опадів. Лише у східних областях прогнозуються тимчасові дощі. Переважатиме північно-західний вітер з поривами до 7-12 м/с, а на сході – до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +11+16, а найтепліше буде на Одещині та на Закарпатті – до +19. У Києві 27 квітня прогнозується малохмарна погода, до +13+15.

Прогноз погоди на 27 квітня у містах України:

Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 400278
  • Ужгород +16+18
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +14+16
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +12+14
  • Суми +12+14
  • Харків +12+14
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +11+13

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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