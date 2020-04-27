Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні

27 квітня в Україні поменшає дощів, а температура повітря продовжить знижуватись у більшості областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 квітня, у понеділок, в країні не очікується значних опадів. Лише у східних областях прогнозуються тимчасові дощі. Переважатиме північно-західний вітер з поривами до 7-12 м/с, а на сході – до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +11+16, а найтепліше буде на Одещині та на Закарпатті – до +19. У Києві 27 квітня прогнозується малохмарна погода, до +13+15.

Прогноз погоди на 27 квітня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +14+16

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +14+16

Одеса +14+16

Херсон +14+16

Сімферополь +15+17

Полтава +12+14

Суми +12+14

Харків +12+14

Дніпро +12+14

Запоріжжя +13+15

Донецьк +12+14

Луганськ +11+13

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