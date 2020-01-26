Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах

26 січня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 січня, у неділю, не варто очікувати на опади у вигляді дощу чи снігу, однак втримається помірний вітер з південного заходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Неділя в Україні буде сухою. Температура повітря протягом дня 26 січня коливатиметься від +2 до +5 градусів, на Півдні +4+9 градусів. У Києві в неділю опадів не очікується, температура повітря +2+4 градуси, якщо бризне сонечком, трохи вище. Початок тижня буде теплим, опади підгребуть орієнтовно під середу", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +5+7

Херсон +6+8

Сімферополь +6+8

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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