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Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах
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26 січня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
26 січня, у неділю, не варто очікувати на опади у вигляді дощу чи снігу, однак втримається помірний вітер з південного заходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Неділя в Україні буде сухою. Температура повітря протягом дня 26 січня коливатиметься від +2 до +5 градусів, на Півдні +4+9 градусів. У Києві в неділю опадів не очікується, температура повітря +2+4 градуси, якщо бризне сонечком, трохи вище. Початок тижня буде теплим, опади підгребуть орієнтовно під середу", – додала вона.
Прогноз погоди на 26 січня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +4+6
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +3+5
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +2+4
- Житомир +3+5
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +6+8
- Одеса +5+7
- Херсон +6+8
- Сімферополь +6+8
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків +3+5
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +4+6
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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