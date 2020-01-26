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Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 січня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 січня, у неділю, не варто очікувати на опади у вигляді дощу чи снігу, однак втримається помірний вітер з південного заходу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Неділя в Україні буде сухою. Температура повітря протягом дня 26 січня коливатиметься від +2 до +5 градусів, на Півдні +4+9 градусів. У Києві в неділю опадів не очікується, температура повітря +2+4 градуси, якщо бризне сонечком, трохи вище. Початок тижня буде теплим, опади підгребуть орієнтовно під середу", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 січня у містах України:

Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах - фото 382224
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +5+7
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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