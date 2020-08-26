Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні

26 серпня майже по всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 серпня, у середу, через високий атмосферний тиск майже у всіх областях переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у середу буде помірною на Заході та Півночі, +20+25 градусів. А ось на Півдні, Сході та в більшості центральних областей (окрім Вінницької) буде дуже тепло, до спеки, +25+30 градусів. У Києві 26-го серпня без опадів, близько +23, +24 градусів. Потепліє вихідними, 29-30 серпня", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 серпня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +22+24

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +22+24

Черкаси +25+27

Миколаїв +28+30

Одеса +26+28

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +22+24

Харків +27+29

Дніпро +27+29

Запоріжжя +28+30

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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