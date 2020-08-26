Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні

  • 37
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 серпня майже по всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 серпня, у середу, через високий атмосферний тиск майже у всіх областях переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у середу буде помірною на Заході та Півночі, +20+25 градусів. А ось на Півдні, Сході та в більшості центральних областей (окрім Вінницької) буде дуже тепло, до спеки, +25+30 градусів. У Києві 26-го серпня без опадів, близько +23, +24 градусів. Потепліє вихідними, 29-30 серпня", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 серпня у містах України:

Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 421863
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +26+28
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +22+24
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2107
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 465
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • 24 серпня, 10:30
  • 2371
Загрузка...
Новини