Погода в Україні 26 квітня: у яких областях пройдуть дощі

26 квітня в Україні очікується зниження температури повітря та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 квітня, у неділю, у більшості областей країні прогнозуються дощі з грозами, посилення вітру та похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, місцями у Луганській, Донецькій областях, а також подекуди незначні дощі пройдуть у західній частині України. У Карпатах навіть можливий мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів. Пориви вітру будуть сильними, обережно! Температура повітря у неділю знизиться до +11+15 градусів, тепліше ще побуде на Півдні та Сході, до +15+19 градусів", – додала вона.

У Києві 26 квітня переважатиме суха погода з сильним північно-західним вітром, а повітря прогріється до позначок у +12.

Прогноз погоди на 26 квітня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +16+18

Одеса +17+19

Херсон +16+18

Сімферополь +15+17

Полтава +13+15

Суми +12+14

Харків +17+19

Дніпро +14+16

Запоріжжя +15+17

Донецьк +16+18

Луганськ +17+19

Читайте також: Повітря в Києві очистилося: рейтинг забруднення