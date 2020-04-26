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Погода в Україні 26 квітня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 квітня в Україні очікується зниження температури повітря та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 квітня, у неділю, у більшості областей країні прогнозуються дощі з грозами, посилення вітру та похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, місцями у Луганській, Донецькій областях, а також подекуди незначні дощі пройдуть у західній частині України. У Карпатах навіть можливий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. Пориви вітру будуть сильними, обережно! Температура повітря у неділю знизиться до +11+15 градусів, тепліше ще побуде на Півдні та Сході, до +15+19 градусів", – додала вона.

У Києві 26 квітня переважатиме суха погода з сильним північно-західним вітром, а повітря прогріється до позначок у +12.

Прогноз погоди на 26 квітня у містах України:

Погода в Україні 26 квітня: у яких областях пройдуть дощі - фото 400202
  • Ужгород +14+16
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +17+19
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +13+15
  • Суми +12+14
  • Харків +17+19
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +17+19

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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