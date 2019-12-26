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Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

26 грудня в Україні очікується чергове погіршення погодних умов, оскільки майже по всій країні прогнозуються опади та сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 грудня, у четвер, в країні переважатиме холодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, сьогодні очікуються тумани, дощі та мокрий сніг.

"26-го грудня пройдуть дощі в більшості областей, на Заході переважатиме вже мокрий сніг, у південній частині суттєві опади малоймовірні, проте тумани з мрякою цілком. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви. Температура повітря найближчої ночі та дня практично однакова, +3+7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси, в Криму до +9 градусів", – додала вона. У Києві 26 грудня також дощитиме, а повітря прогріється до +5+6.

Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:

Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг - фото 376291
  • Ужгород +3+5
  • Львів +2+4
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +1+3
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +1+3
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +4+6
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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