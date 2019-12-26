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Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
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26 грудня в Україні очікується чергове погіршення погодних умов, оскільки майже по всій країні прогнозуються опади та сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
26 грудня, у четвер, в країні переважатиме холодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, сьогодні очікуються тумани, дощі та мокрий сніг.
"26-го грудня пройдуть дощі в більшості областей, на Заході переважатиме вже мокрий сніг, у південній частині суттєві опади малоймовірні, проте тумани з мрякою – цілком. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви. Температура повітря найближчої ночі та дня практично однакова, +3+7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси, в Криму до +9 градусів", – додала вона. У Києві 26 грудня також дощитиме, а повітря прогріється до +5+6.
Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +2+4
- Чернівці +1+3
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +1+3
- Рівне +1+3
- Луцьк +1+3
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +1+3
- Житомир +3+5
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +4+6
- Одеса +4+6
- Херсон +5+7
- Сімферополь +6+8
- Полтава +3+5
- Суми +2+4
- Харків +3+5
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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