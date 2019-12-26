Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг

26 грудня в Україні очікується чергове погіршення погодних умов, оскільки майже по всій країні прогнозуються опади та сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 грудня, у четвер, в країні переважатиме холодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, сьогодні очікуються тумани, дощі та мокрий сніг.

"26-го грудня пройдуть дощі в більшості областей, на Заході переважатиме вже мокрий сніг, у південній частині суттєві опади малоймовірні, проте тумани з мрякою – цілком. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви. Температура повітря найближчої ночі та дня практично однакова, +3+7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси, в Криму до +9 градусів", – додала вона. У Києві 26 грудня також дощитиме, а повітря прогріється до +5+6.

Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +2+4

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +1+3

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця +3+5

Хмельницький +1+3

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +4+6

Одеса +4+6

Херсон +5+7

Сімферополь +6+8

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +4+6

Запоріжжя +5+7

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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