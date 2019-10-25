Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани

  • 22
Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

25 жовтня в Україні все ще можна буде насолодитись бабиним літом та відсутністю значних опадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

25 жовтня, у п'ятницю, в країні переважатиме суха та маловітряна погода, а от похолодання варто очікувати вже з нового тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"25-го жовтня у більшості наших областей – без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі +5+11 градусів, завтра вдень +14+19 градусів, на Заході +16+22 градуси", – додала вона. У Києві 25 жовтня туманно, можливий слабкий вітер, а температура повітря вдень до +15+17.

Прогноз погоди на 25 жовтня у містах України:

Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани - фото 363590
  • Ужгород +20+20
  • Львів +20+20
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +16+18
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17849
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 3199
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1843288
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна