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Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани
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25 жовтня в Україні все ще можна буде насолодитись бабиним літом та відсутністю значних опадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
25 жовтня, у п'ятницю, в країні переважатиме суха та маловітряна погода, а от похолодання варто очікувати вже з нового тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"25-го жовтня у більшості наших областей – без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі +5+11 градусів, завтра вдень +14+19 градусів, на Заході +16+22 градуси", – додала вона. У Києві 25 жовтня туманно, можливий слабкий вітер, а температура повітря вдень до +15+17.
Прогноз погоди на 25 жовтня у містах України:
- Ужгород +20+20
- Львів +20+20
- Чернівці +19+21
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +18+20
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +14+16
- Хмельницький +15+17
- Житомир +15+17
- Чернігів +14+16
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +17+19
- Одеса +17+19
- Херсон +16+18
- Полтава +14+16
- Суми +14+16
- Харків +14+16
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +17+19
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
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