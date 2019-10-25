Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани

25 жовтня в Україні все ще можна буде насолодитись бабиним літом та відсутністю значних опадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

25 жовтня, у п'ятницю, в країні переважатиме суха та маловітряна погода, а от похолодання варто очікувати вже з нового тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"25-го жовтня у більшості наших областей – без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі +5+11 градусів, завтра вдень +14+19 градусів, на Заході +16+22 градуси", – додала вона. У Києві 25 жовтня туманно, можливий слабкий вітер, а температура повітря вдень до +15+17.

Прогноз погоди на 25 жовтня у містах України:

Ужгород +20+20

Львів +20+20

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +14+16

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +16+18

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +14+16

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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