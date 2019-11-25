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Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

25 листопада в Україні все ще прогнозується холодна та вітряна погода, а у деяких областях можливі невеликі опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 листопада, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та морозна погода. Винятком можуть стати лише західні області та Вінниччина, де можливий незначний дощ чи сніг. А от на потепління та суттєві опади варто очікувати вже з 28 листопада. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні очікується вдень від 3 морозу до 4 тепла. На Заході та Півдні вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +6+10 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, ще якісь пориви позалишаються, щоб ми не забували насувати шапку на очі, а штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї. У Києві понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 листопада у містах України:

Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі - фото 369951
  • Ужгород +8+10
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький +1+3
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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