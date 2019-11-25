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Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
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25 листопада в Україні все ще прогнозується холодна та вітряна погода, а у деяких областях можливі невеликі опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
25 листопада, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та морозна погода. Винятком можуть стати лише західні області та Вінниччина, де можливий незначний дощ чи сніг. А от на потепління та суттєві опади варто очікувати вже з 28 листопада. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"В Україні очікується вдень від 3 морозу до 4 тепла. На Заході та Півдні вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +6+10 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, ще якісь пориви позалишаються, щоб ми не забували насувати шапку на очі, а штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї. У Києві понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла", – додала вона.
Прогноз погоди на 25 листопада у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +2+4
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця -1+1
- Хмельницький +1+3
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +2+4
- Одеса +3+5
- Херсон +2+4
- Полтава -1+1
- Суми 0-2
- Харків -1+1
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк -1+1
- Луганськ 0+2
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