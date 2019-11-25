Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі

25 листопада в Україні все ще прогнозується холодна та вітряна погода, а у деяких областях можливі невеликі опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 листопада, у понеділок, майже по всій країні переважатиме суха та морозна погода. Винятком можуть стати лише західні області та Вінниччина, де можливий незначний дощ чи сніг. А от на потепління та суттєві опади варто очікувати вже з 28 листопада. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні очікується вдень від 3 морозу до 4 тепла. На Заході та Півдні вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +6+10 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, ще якісь пориви позалишаються, щоб ми не забували насувати шапку на очі, а штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї. У Києві понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 листопада у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця -1+1

Хмельницький +1+3

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ 0+2

Читайте також: Шапку можна не носити? Лікарі здивували цікавим фактом