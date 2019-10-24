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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 жовтня в Україні все ще можна буде не турбуватись про опади та похолодання, оскільки бабине літо затримається ще на кілька днів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 жовтня, у четвер, в країні переважатиме комфортна та малохмарна погода, а от вже з 28 жовтня варто готуватись до відчутного похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Четвер в Україні буде з туманами. Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь. Температура повітря становитиме +15+20 градусів, на Заході до +24 градусів. Опади все ще малоймовірні. У Києві 24-го жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 жовтня у містах України:

Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні - фото 363403
  • Ужгород +22+24
  • Львів +19+21
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +16+18
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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