Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні

24 жовтня в Україні все ще можна буде не турбуватись про опади та похолодання, оскільки бабине літо затримається ще на кілька днів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 жовтня, у четвер, в країні переважатиме комфортна та малохмарна погода, а от вже з 28 жовтня варто готуватись до відчутного похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Четвер в Україні буде з туманами. Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь. Температура повітря становитиме +15+20 градусів, на Заході до +24 градусів. Опади все ще малоймовірні. У Києві 24-го жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 жовтня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +19+21

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +16+18

Рівне +17+19

Луцьк +18+20

Вінниця +17+19

Хмельницький +16+18

Житомир +17+19

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +16+18

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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