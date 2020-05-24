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Погода в Україні 24 травня: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 травня в Україні переважатиме прохолодна погода, а майже у всіх областях пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 травня, у неділю, погоду визначатиме атмосферний фронт, який принесе дощі у західні області, а також Вінниччину та Одещину. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, Лівобережна Україна також перебуватиме у зоні вологи, однак дощі будуть з проясненнями.

"Вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-частина Черкащини-Кропивницький з районами аж до Миколаївщини у неділю суттєвих опадів не очікується. Проте ввечері в неділю та у ніч на понеділок фронтальні дощі прикриють і цю суху "лавочку". Температура повітря вдень в Україні передбачається +11+15 градусів, на Півдні та Сході +13+18 градусів", – поділилась вона.

У Києві 24 травня переважатиме суха погода з температурою +13+14, однак надвечір варто готуватись до дощів.

Прогноз погоди на 24 травня у містах України:

Погода в Україні 24 травня: прогноз на сьогодні по містах - фото 405867
  • Ужгород +15+17
  • Львів +12+14
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +12+15
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +12+15
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +14+16
  • Суми +13+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +15+17

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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