Погода в Україні 24 травня: прогноз на сьогодні по містах

24 травня в Україні переважатиме прохолодна погода, а майже у всіх областях пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

24 травня, у неділю, погоду визначатиме атмосферний фронт, який принесе дощі у західні області, а також Вінниччину та Одещину. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, Лівобережна Україна також перебуватиме у зоні вологи, однак дощі будуть з проясненнями.

"Вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-частина Черкащини-Кропивницький з районами аж до Миколаївщини у неділю суттєвих опадів не очікується. Проте ввечері в неділю та у ніч на понеділок фронтальні дощі прикриють і цю суху "лавочку". Температура повітря вдень в Україні передбачається +11+15 градусів, на Півдні та Сході +13+18 градусів", – поділилась вона.

У Києві 24 травня переважатиме суха погода з температурою +13+14, однак надвечір варто готуватись до дощів.

Прогноз погоди на 24 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +12+14

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +12+15

Тернопіль +13+15

Рівне +12+15

Луцьк +13+15

Вінниця +15+17

Хмельницький +12+15

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +16+18

Полтава +14+16

Суми +13+15

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +14+16

Донецьк +16+18

Луганськ +15+17

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць