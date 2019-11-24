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Погода в Україні 24 листопада: точний прогноз на сьогодні

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

24 листопада по всій країні очікується суха та хмарна погода з сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах України читайте далі.

23 листопада, у неділю, холодна і морозна погода в Україні все ще затримається. Після нічних -4-12 вдень повітря прогріється до -3+4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади малоймовірні бо ще антициклон. Вітер південно-східного напрямку задуватиме сильно на Заході, Півдні та південному сході. У Києві буде знову холодно, вночі до -4-7 градусів, вдень близько нуля. Вітряно. Без опадів. Потепління ймовірне з 28 листопада", – наголосила вона.

Прогноз погоди на 24 листопада у містах України:

Погода в Україні 24 листопада: точний прогноз на сьогодні - фото 369866
  • Ужгород +10+12
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль 2+4
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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