Погода в Україні 24 листопада: точний прогноз на сьогодні

24 листопада по всій країні очікується суха та хмарна погода з сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах України читайте далі.

23 листопада, у неділю, холодна і морозна погода в Україні все ще затримається. Після нічних -4-12 вдень повітря прогріється до -3+4. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади малоймовірні – бо ще антициклон. Вітер південно-східного напрямку задуватиме сильно на Заході, Півдні та південному сході. У Києві буде знову холодно, вночі до -4-7 градусів, вдень близько нуля. Вітряно. Без опадів. Потепління ймовірне з 28 листопада", – наголосила вона.

Прогноз погоди на 24 листопада у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль 2+4

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця 0+2

Хмельницький +2+4

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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