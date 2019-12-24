Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини

24 грудня в Україні визначатиме погоду циклон Ailton, тому варто бути готовими до дощів з мокрим снігом та туманів. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 грудня, у вівторок, майже у всіх областях країни очікуються опади: від дощів до снігопадів, а температура повітря почне відчутно опускатись. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі пройдуть у західних областях, де вони можуть бути сильними, а в Карпатах – з мокрим снігом та навіть хуртовинами, туристи – обережно!, також на Півночі України, ввечері на Півдні та в усіх центральних областях. Лише східна частина нашої території втримається від суттєвих якихось опадів, хіба що – тумани та мряка. Про весняне тепло поступово забувайте – температура повітря почне знижуватися. Поки що не дуже помітно, проте вже у вівторок очікується +4+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів", – додала вона.

У Києві 24 грудня також буде волого, вдень можливі незначні дощі, а повітря прогріється до +6.

Прогноз погоди на 24 грудня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +6+8

Луцьк +5+7

Вінниця +7+9

Хмельницький +5+7

Житомир +6+8

Чернігів +5+7

Черкаси +6+8

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +9+11

Сімферополь +9+11

Полтава +5+7

Суми +5+7

Харків +4+6

Дніпро +6+8

Запоріжжя +8+10

Донецьк +4+6

Луганськ +5+7

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