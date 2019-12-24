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Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 грудня в Україні визначатиме погоду циклон Ailton, тому варто бути готовими до дощів з мокрим снігом та туманів. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 грудня, у вівторок, майже у всіх областях країни очікуються опади: від дощів до снігопадів, а температура повітря почне відчутно опускатись. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі пройдуть у західних областях, де вони можуть бути сильними, а в Карпатах з мокрим снігом та навіть хуртовинами, туристи обережно!, також на Півночі України, ввечері на Півдні та в усіх центральних областях. Лише східна частина нашої території втримається від суттєвих якихось опадів, хіба що тумани та мряка. Про весняне тепло поступово забувайте температура повітря почне знижуватися. Поки що не дуже помітно, проте вже у вівторок очікується +4+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів", – додала вона.

У Києві 24 грудня також буде волого, вдень можливі незначні дощі, а повітря прогріється до +6.

Прогноз погоди на 24 грудня у містах України:

Погода в Україні 24 грудня: де очікувати дощі та хуртовини - фото 375782
  • Ужгород +5+7
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +5+7
  • Суми +5+7
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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