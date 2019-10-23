На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
-
- 45
23 жовтня українці зможуть ще трішки насолодитись бабиним літом перед відчутним похолоданням. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
23 жовтня, у середу, по всій країні буде сухо та ясно, оскільки погоду встановлюватиме антициклон Majla 2. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.:
"23-го жовтня Україна також потрапляє у зону діяльності Majla2 і тому в більшості областей все, як завжди – без опадів, тумани. Температура повітря становитиме +16+21 градус. У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів", – додала вона. Також Діденко попередила, що вже з 28 жовтня в країні відчутно знизиться температура повітря, а останні дні жовтня відзначаться мокрим снігом.
Прогноз погоди на 23 жовтня у містах України:
- Ужгород +20+22
- Львів +19+21
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +19+21
- Рівне +18+20
- Луцьк +18+20
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +19+21
- Житомир +18+20
- Чернігів +18+20
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +18+20
- Одеса +15+17
- Херсон +18+20
- Полтава +17+19
- Суми +18+20
- Харків +18+20
- Дніпро +18+20
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +18+20
- Луганськ +17+19
Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду
-
09:49Дитина-примара: американку шокувала дивна знахідка в ліжечку сина (моторошне фото)
-
09:23Олена Зеленська покрасувалася в Японії у новому розкішному вбранні
-
08:56Блогер показав, як отримати ефектне фото з ідеальним пресом: відеоінструкція
-
08:25Apple подала заявку на патент "розумного" кільця
-
07:53Дуже стійка дівчина у барі вразила мережу: відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:32Експерти розповіли про найкращі кросовери для зими
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:40Студент-медик зачаровує своїми мандрами: ефектні фото
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
21:51Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton
-
21:36Серіал Великі Вуйки 11, 12 серія: дивитись онлайн комедію 1+1
-
21:30Встановлено рекорд найдовшого безперервного авіарейсу
-
21:1523 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:42Ці фото в соцмережах вказують на низьку самооцінку
-
20:22Шахтар – Динамо Загреб: дивитись відео голів та огляд матчу 22 жовтня 2019
-
20:13Розкрито головний секрет швидкого схуднення
-
19:45Motorola презентувала свій найбільший телевізор
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
19:10Приголомшливі детективні серіали з Європи
-
18:51Гаряча Соня Кей балує фанатів пікантними знімками
-
18:25Чому краще бути самому, ніж у складних стосунках
-
18:15Гороскоп на 23 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Як змінилися Швейцарські Альпи за останні сто років
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
16:41Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
15:22В Україні змінили правила видачі водійських прав
-
12:09Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін
-
09:49Google створила просунутий диктофон для Android
-
07:15Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі
- 20 жовтня
-
21:50Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
-
19:25Учені з'ясували, чи справді раніше люди були щасливішими
-
17:50Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
-
14:50Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини