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Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

23 жовтня українці зможуть ще трішки насолодитись бабиним літом перед відчутним похолоданням. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 жовтня, у середу, по всій країні буде сухо та ясно, оскільки погоду встановлюватиме антициклон Majla 2. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.:

"23-го жовтня Україна також потрапляє у зону діяльності Majla2 і тому в більшості областей все, як завжди – без опадів, тумани. Температура повітря становитиме +16+21 градус. У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів", додала вона. Також Діденко попередила, що вже з 28 жовтня в країні відчутно знизиться температура повітря, а останні дні жовтня відзначаться мокрим снігом.

Прогноз погоди на 23 жовтня у містах України:

Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах - фото 363111
  • Ужгород +20+22
  • Львів +19+21
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +15+17
  • Херсон +18+20
  • Полтава +17+19
  • Суми +18+20
  • Харків +18+20
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +17+19

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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