Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах

23 жовтня українці зможуть ще трішки насолодитись бабиним літом перед відчутним похолоданням. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

23 жовтня, у середу, по всій країні буде сухо та ясно, оскільки погоду встановлюватиме антициклон Majla 2. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.:

"23-го жовтня Україна також потрапляє у зону діяльності Majla2 і тому в більшості областей все, як завжди – без опадів, тумани. Температура повітря становитиме +16+21 градус. У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів", – додала вона. Також Діденко попередила, що вже з 28 жовтня в країні відчутно знизиться температура повітря, а останні дні жовтня відзначаться мокрим снігом.

Прогноз погоди на 23 жовтня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +19+21

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +18+20

Хмельницький +19+21

Житомир +18+20

Чернігів +18+20

Черкаси +17+19

Миколаїв +18+20

Одеса +15+17

Херсон +18+20

Полтава +17+19

Суми +18+20

Харків +18+20

Дніпро +18+20

Запоріжжя +18+20

Донецьк +18+20

Луганськ +17+19

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