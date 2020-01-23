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Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
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23 січня у більшості областей визначатиме погоду атмосферний фронт, тому опади у виглядів дощів та мокрого снігу затримаються. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
23 січня, у четвер, майже по всій країні, окрім півночі та заходу, очікуються дощі та мокрий сніг. До того ж посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів. У Києві вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Не затримуйтесь під старими гіллястими деревами, білбордами та конструкціями Температура повітря вночі та вдень близько нуля", – додала вона. Також синоптик розповіла, що потепління варто очікувати вже наприкінці тижня.
Прогноз погоди на 23 січня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів +1+3
- Чернівці +1+3
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +1+3
- Одеса +3+5
- Херсон +1+3
- Сімферополь +1+3
- Полтава 0+2
- Суми 0-2
- Харків 0+2
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк 0+2
- Луганськ 0+2
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