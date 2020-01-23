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Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів

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Прогноз на сьогодні українською - фото 1
Прогноз на сьогодні українською

23 січня у більшості областей визначатиме погоду атмосферний фронт, тому опади у виглядів дощів та мокрого снігу затримаються. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 січня, у четвер, майже по всій країні, окрім півночі та заходу, очікуються дощі та мокрий сніг. До того ж посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів. У Києві вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Не затримуйтесь під старими гіллястими деревами, білбордами та конструкціями Температура повітря вночі та вдень близько нуля", – додала вона. Також синоптик розповіла, що потепління варто очікувати вже наприкінці тижня.

Прогноз погоди на 23 січня у містах України:

Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів - фото 381480
  • Ужгород +2+4
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +3+5
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава 0+2
  • Суми 0-2
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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