Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів

23 січня у більшості областей визначатиме погоду атмосферний фронт, тому опади у виглядів дощів та мокрого снігу затримаються. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 січня, у четвер, майже по всій країні, окрім півночі та заходу, очікуються дощі та мокрий сніг. До того ж посилиться вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля, хіба в Карпатах вночі до -3-8 градусів. У Києві вдень припинення опадів. Вітер північно-західний, 7-12, місцями сильні пориви 15-18 м/с. Не затримуйтесь під старими гіллястими деревами, білбордами та конструкціями Температура повітря вночі та вдень близько нуля", – додала вона. Також синоптик розповіла, що потепління варто очікувати вже наприкінці тижня.

Прогноз погоди на 23 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +3+5

Херсон +1+3

Сімферополь +1+3

Полтава 0+2

Суми 0-2

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради