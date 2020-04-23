Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах

23 квітня майже по всій країні почне відчутно підійматись температура повітря, однак місцями очікується сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

23 квітня, у четвер, в Україні переважатиме сонячна та маловітряна погода. Лише у східних областях втримається сильний вітер до 15 м/с. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12+17 градусів. У Києві 23-го квітня буде без опадів та тепло, до +17 градусів, вітер з заходу, північного заходу, 5-10 м/с. Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди, окрім південної частини України", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 квітня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +14+16

Одеса +14+16

Херсон +14+16

Сімферополь +12+14

Полтава +14+16

Суми +12+14

Харків +12+14

Дніпро +14+16

Запоріжжя +12+14

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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