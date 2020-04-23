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Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 квітня майже по всій країні почне відчутно підійматись температура повітря, однак місцями очікується сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

23 квітня, у четвер, в Україні переважатиме сонячна та маловітряна погода. Лише у східних областях втримається сильний вітер до 15 м/с. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12+17 градусів. У Києві 23-го квітня буде без опадів та тепло, до +17 градусів, вітер з заходу, північного заходу, 5-10 м/с. Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди, окрім південної частини України", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 квітня у містах України:

Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах - фото 399469
  • Ужгород +14+16
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +14+16
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +14+16
  • Суми +12+14
  • Харків +12+14
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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