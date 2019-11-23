Погода в Україні 23-24 листопада: штормовий вітер і сніг з дощем

23 листопада в Україні переважатиме суха та дуже холодна погода, а в кількох областях можливі опади у вигляді дощу і з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

23 листопада, у суботу, майже по всій країні буде сухо, однак дуже прохолодно, а також не варто забувати про штормовий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Потепління я вже бачу, прогностичні моделі вказують на збільшення опадів та потепління з 28-го листопада. Це – щоб вам було легше сприймати градуси суботи та неділі.Опади вихідними малоймовірні, бо ж – антициклон. Лише в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу – словом, слабкі опади. І, між іншим, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Водії, що їдуть на Захід України, і не думайте без зимової гуми подорожувати, може бути небезпечно", – наголосила вона. Однак вже з 28 листопада в країну прийде порція потепління та дощів. У Києві 23-24 листопада буде сухо, вітер послабне до поривчастого, а температура коливатиметься на рівні від -2 до +2.

Прогноз погоди на 23 листопада у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +3+5

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль -1+1

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Полтава 0+2

Суми -1-3

Харків 0-2

Дніпро +1+3

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1-3

Луганськ 0-2

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