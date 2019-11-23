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Погода в Україні 23-24 листопада: штормовий вітер і сніг з дощем

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

23 листопада в Україні переважатиме суха та дуже холодна погода, а в кількох областях можливі опади у вигляді дощу і з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

23 листопада, у суботу, майже по всій країні буде сухо, однак дуже прохолодно, а також не варто забувати про штормовий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Потепління я вже бачу, прогностичні моделі вказують на збільшення опадів та потепління з 28-го листопада. Це щоб вам було легше сприймати градуси суботи та неділі.Опади вихідними малоймовірні, бо ж антициклон. Лише в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу словом, слабкі опади. І, між іншим, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Водії, що їдуть на Захід України, і не думайте без зимової гуми подорожувати, може бути небезпечно", наголосила вона. Однак вже з 28 листопада в країну прийде порція потепління та дощів. У Києві 23-24 листопада буде сухо, вітер послабне до поривчастого, а температура коливатиметься на рівні від -2 до +2.

Прогноз погоди на 23 листопада у містах України:

Погода в Україні 23-24 листопада: штормовий вітер і сніг з дощем - фото 369636
  • Ужгород +9+11
  • Львів +3+5
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Полтава 0+2
  • Суми -1-3
  • Харків 0-2
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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