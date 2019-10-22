Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани

22 жовтня в Україні не очікується відчутних погодних змін, адже буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

22 жовтня, у вівторок, в країні затримається бабине літо, тому переважатиме погода без опадів зі слабким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря, за прогнозами, також не мала б суттєво мінятися, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів. Але! Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися. І ще важливий нюанс, про який говорять зараз усі, окрім тих, хто мав би хоча б щось сказати. Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня", – наголосила вона.

У Києві 22 жовтня прогнозується малохмарна туманна погода до +20 вдень. А відчутне похолодання в країні варто очікувати вже з 28 жовтня, адже стовпчики термометрів опустяться до +10+14, а вже з 31 жовтня до +5+10.

Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +19+20

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+21

Рівне +19+21

Луцьк +20+22

Вінниця +18+20

Хмельницький +19+21

Житомир +18+20

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +18+20

Одеса +16+18

Херсон +17+19

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +17+19

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