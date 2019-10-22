На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
-
- 10
22 жовтня в Україні не очікується відчутних погодних змін, адже буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
22 жовтня, у вівторок, в країні затримається бабине літо, тому переважатиме погода без опадів зі слабким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря, за прогнозами, також не мала б суттєво мінятися, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів. Але! Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися. І ще важливий нюанс, про який говорять зараз усі, окрім тих, хто мав би хоча б щось сказати. Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня", – наголосила вона.
У Києві 22 жовтня прогнозується малохмарна туманна погода до +20 вдень. А відчутне похолодання в країні варто очікувати вже з 28 жовтня, адже стовпчики термометрів опустяться до +10+14, а вже з 31 жовтня до +5+10.
Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +20+22
- Чернівці +19+20
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +20+21
- Рівне +19+21
- Луцьк +20+22
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +19+21
- Житомир +18+20
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +18+20
- Одеса +16+18
- Херсон +17+19
- Полтава +17+19
- Суми +17+19
- Харків +17+19
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +16+18
- Луганськ +17+19
Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду
-
07:55У мережі показали колекцію раритетних автомобілів Skoda
-
07:31Ці "сигнали" говорять про необхідність заміни гальмівної рідини
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:46Дієтологи пояснили, як кава впливає на метаболізм
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:50У Google Maps з'явиться нова функція: водіям сподобається
-
21:35Великі Вуйки 9, 10 серія: дивитись онлайн комедійний серіал 1+1
-
21:15Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
-
21:0022 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:435 речей, які ви не повинні нікому пояснювати
-
20:18Ображений Джаред Лето намагався зірвати зйомки Джокера
-
19:52Легендарна Мона Ліза да Вінчі на межі зникнення: фотофакт
-
19:44Трамп знову осоромився в Twitter
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
19:14Синоптики попередили українських водіїв про негоду
-
19:05Жан Беленюк відреагував на пародію Кварталу 95 про своє спання у Раді
-
18:54Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу
-
18:44Ця осіння спеція допомагає покращити травлення
-
18:26Хороші звички, які насправді шкодять здоров'ю
-
18:18Наймолодша мільярдерка світу показала фанатам сідниці: фото
-
18:00Гороскоп на 22 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Вчені виявили найшвидшу у світі мурашку
-
17:45Ідеальна тваринка: у мережі показали, як позбутися клопів (відео)
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін
-
09:49Google створила просунутий диктофон для Android
-
07:15Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі
- 20 жовтня
-
21:50Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
-
19:25Учені з'ясували, чи справді раніше люди були щасливішими
-
17:50Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
-
14:50Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини
-
11:50Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)
-
09:25Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою
-
08:326 вагомих причин працювати на фрілансі
- 18 жовтня
-
21:42Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
-
19:45Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати
-
17:00Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні