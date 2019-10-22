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Серіал Великі Вуйки

Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани

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Погода в Україні - фото 1
Погода в Україні

22 жовтня в Україні не очікується відчутних погодних змін, адже буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

22 жовтня, у вівторок, в країні затримається бабине літо, тому переважатиме погода без опадів зі слабким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря, за прогнозами, також не мала б суттєво мінятися, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів. Але! Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися. І ще важливий нюанс, про який говорять зараз усі, окрім тих, хто мав би хоча б щось сказати. Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня", – наголосила вона.

У Києві 22 жовтня прогнозується малохмарна туманна погода до +20 вдень. А відчутне похолодання в країні варто очікувати вже з 28 жовтня, адже стовпчики термометрів опустяться до +10+14, а вже з 31 жовтня до +5+10.

Прогноз погоди на 22 жовтня у містах України:

Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани - фото 362901
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +19+20
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +16+18
  • Херсон +17+19
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +17+19

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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