Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі

22 травня в Україні переважатиме прохолодна погода, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 травня, у п'ятницю, в країні все ще затримаються дощі, які найбільш ймовірні у північно-східних областях, а на решті території можливі незначні опади з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні в п‘ятницю вдень +10+15 градусів. Словом, холодяка. Вітер з півночі, некомфортний, поривчастий. У Києві в п’ятницю холодно, вдень не вище +10+13 градусів. Місцеві тонкі дощі можливі, але нічого суттєвого. Одягніться тепліше, ще й вітряно. 22 травня – літнього Миколи, але літнім його назвати буде великим перебільшенням", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 травня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +12+14

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +11+13

Вінниця +11+13

Хмельницький +10+12

Житомир +10+12

Чернігів +11+13

Черкаси +11+13

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +16+18

Полтава +11+13

Суми +10+12

Харків +12+14

Дніпро +12+14

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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