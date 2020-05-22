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Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
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22 травня в Україні переважатиме прохолодна погода, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
22 травня, у п'ятницю, в країні все ще затримаються дощі, які найбільш ймовірні у північно-східних областях, а на решті території можливі незначні опади з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"В Україні в п‘ятницю вдень +10+15 градусів. Словом, холодяка. Вітер з півночі, некомфортний, поривчастий. У Києві в п’ятницю холодно, вдень не вище +10+13 градусів. Місцеві тонкі дощі можливі, але нічого суттєвого. Одягніться тепліше, ще й вітряно. 22 травня – літнього Миколи, але літнім його назвати буде великим перебільшенням", – додала вона.
Прогноз погоди на 22 травня у містах України:
- Ужгород +11+13
- Львів +12+14
- Чернівці +11+13
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +11+13
- Рівне +10+12
- Луцьк +11+13
- Вінниця +11+13
- Хмельницький +10+12
- Житомир +10+12
- Чернігів +11+13
- Черкаси +11+13
- Миколаїв +15+17
- Одеса +15+17
- Херсон +15+17
- Сімферополь +16+18
- Полтава +11+13
- Суми +10+12
- Харків +12+14
- Дніпро +12+14
- Запоріжжя +14+16
- Донецьк +13+15
- Луганськ +13+15
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