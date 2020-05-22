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Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 травня в Україні переважатиме прохолодна погода, а місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 травня, у п'ятницю, в країні все ще затримаються дощі, які найбільш ймовірні у північно-східних областях, а на решті території можливі незначні опади з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Україні в п‘ятницю вдень +10+15 градусів. Словом, холодяка. Вітер з півночі, некомфортний, поривчастий. У Києві в п’ятницю холодно, вдень не вище +10+13 градусів. Місцеві тонкі дощі можливі, але нічого суттєвого. Одягніться тепліше, ще й вітряно. 22 травня літнього Миколи, але літнім його назвати буде великим перебільшенням", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 травня у містах України:

Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі - фото 405467
  • Ужгород +11+13
  • Львів +12+14
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +11+13
  • Суми +10+12
  • Харків +12+14
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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