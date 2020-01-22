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Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

22 січня в Україні очікується погіршення погодних умов через атмосферний фронт.Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 січня, у середу, у більшості областей прогнозується волога та холодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на твоїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вдень температура коливатиметься на рівні нуля, а на Півдні тягне +3+6.

"22-го січня у більшості областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише південна частина спробує обмежитися лише щільною хмарністю. Опади йтимуть за фронтом спочатку на Півночі та Заході, потім поступово просуватимуться південніше. Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів. Тому у поєднанні з опадами на вулицях буде явно некомфортно одягніться завтра, може не так аж тепло, як вітро- та вологонепроникно", –наголосила вона.

У Києві 22 січня очікується до +1+3, вдень також мокрий дощ зі снігом.

Прогноз погоди на 22 січня у містах України:

Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом - фото 381175
  • Ужгород +3+5
  • Львів +2+4
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +5+7
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +1+3
  • Суми +1+3
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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