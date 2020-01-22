Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом

22 січня в Україні очікується погіршення погодних умов через атмосферний фронт.Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

22 січня, у середу, у більшості областей прогнозується волога та холодна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на твоїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вдень температура коливатиметься на рівні нуля, а на Півдні тягне +3+6.

"22-го січня у більшості областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише південна частина спробує обмежитися лише щільною хмарністю. Опади йтимуть за фронтом – спочатку на Півночі та Заході, потім поступово просуватимуться південніше. Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів. Тому у поєднанні з опадами на вулицях буде явно некомфортно – одягніться завтра, може не так аж тепло, як вітро- та вологонепроникно", –наголосила вона.

У Києві 22 січня очікується до +1+3, вдень також мокрий дощ зі снігом.

Прогноз погоди на 22 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +2+4

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +4+6

Одеса +5+7

Херсон +1+3

Сімферополь +4+6

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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