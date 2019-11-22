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Погода в Україні 22 листопада: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

22 листопада в країні переважатиме холодна та вітряна погода, тому варто добре вдягатись та берегти здоров'я. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

22 листопада, у п'ятницю, в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а вітер посилиться. Однак не варто засмучуватись, адже попереду таки є потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів. Опадів не буде антициклон, хіба якась противна мряка. Вітер втримається сильним, особливо на південному сході. Приазов'я дуже обережно! У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сильний східний вітер. Опади суттєві малоймовірні", – додала вона. Також Діденко поділилась і гарною новиною про те, що відносне потепління з дощами варто очікувати приблизно з 28 листопада.

Прогноз погоди на 22 листопада у містах України:

Погода в Україні 22 листопада: точний прогноз по містах - фото 369542
  • Ужгород +8+10
  • Львів +2+4
  • Чернівці +0+2
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль +1+3
  • Рівне -1+1
  • Луцьк +0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса +1+3
  • Херсон -1+1
  • Полтава 0-2
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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