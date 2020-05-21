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Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 травня в Україні очікується волога погода з проясненнями, а також сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 травня, у четвер, після нічних заморозків майже по всій країні пройдуть періодичні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"21-го травня в Україні переважатиме волога повітряна маса, періодичні дощі, з проясненнями, яких буде найбільше у центральних областях. Вітер північно-західний, 5-12 м/с, на Заході та Півночі з сильними поривами. Найближчі дві-три ночі висока ймовірність заморозків у північних, західних, центральних областях та на північному сході України. Вдень у четвер в Україні передбачається +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві 21 травня вдень пройдуть періодичні дощі, а температура підійметься до +14.

Прогноз погоди на 21 травня у містах України:

Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі - фото 405081
  • Ужгород +16+18
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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