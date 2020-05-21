Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі

21 травня в Україні очікується волога погода з проясненнями, а також сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 травня, у четвер, після нічних заморозків майже по всій країні пройдуть періодичні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"21-го травня в Україні переважатиме волога повітряна маса, періодичні дощі, з проясненнями, яких буде найбільше у центральних областях. Вітер північно-західний, 5-12 м/с, на Заході та Півночі з сильними поривами. Найближчі дві-три ночі – висока ймовірність заморозків у північних, західних, центральних областях та на північному сході України. Вдень у четвер в Україні передбачається +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві 21 травня вдень пройдуть періодичні дощі, а температура підійметься до +14.

Прогноз погоди на 21 травня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +14+16

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +14+16

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Сімферополь +17+19

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +16+18

Запоріжжя +15+17

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

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