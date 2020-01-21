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Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

21 січня в Україні переважатиме суха погода, однак посиляться нічні морози та вітер. Детальніший прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

21 січня, у вівторок, антициклон визначить суху погоду в країні, тому значних опадів не очікується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 22-23 січня прогнозуються значні опади та сильний вітер.

"Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів. Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.У Києві 21-го січня істотні опади - навряд, вночі до 2 градусів морозу, вдень до 2 градусів тепла", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 21 січня у містах України:

Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше - фото 380928
  • Ужгород +1+3
  • Львів +2+4
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +2+4
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +1+2
  • Полтава +1+2
  • Суми +2+4
  • Харків 0+2
  • Дніпро+1+3
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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