Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше

21 січня в Україні переважатиме суха погода, однак посиляться нічні морози та вітер. Детальніший прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

21 січня, у вівторок, антициклон визначить суху погоду в країні, тому значних опадів не очікується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 22-23 січня прогнозуються значні опади та сильний вітер.

"Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями 0-2 градусів морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів. Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.У Києві 21-го січня істотні опади - навряд, вночі до 2 градусів морозу, вдень до 2 градусів тепла", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 21 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +2+4

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +2+4

Херсон +1+3

Сімферополь +1+2

Полтава +1+2

Суми +2+4

Харків 0+2

Дніпро+1+3

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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