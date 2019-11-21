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Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
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21 листопада в Україні продовжить знижуватись температура повітря, вітер посилиться, а в кількох областях очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.
21 листопада, у четвер, Україна опиниться у зоні протистояння циклону та антициклону, тому погоду важко буде назвати сприятливою. По всій країні відчутно посилиться вітер, а після нічних заморозків повітря не дійде до комфортних позначок. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0-4 градуси тепла, на Сході до 2 градусів морозу, на Одещині, в Криму та в західних областях +4+10 градусів. Опади ймовірні в західній частині України плюс Вінниччина та Одещина. На решті території – переважно тумани, місцями мряка", – додала вона.
У Києві 21 листопада не очікується істотних опадів, однак варто бути готовими до штормових поривів вітру та температури +1+3 вдень і навіть -1-4 вечері.
Прогноз погоди на 21 листопада у містах України:
- Ужгород +12+13
- Львів +6+8
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +6+8
- Рівне +3+5
- Луцьк +4+6
- Вінниця 0+2
- Хмельницький +3+5
- Житомир -1+1
- Чернігів 0-2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +1+3
- Одеса +5+7
- Херсон +1+3
- Полтава -1+1
- Суми -1-3
- Харків 0-2
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк 0-2
- Луганськ -1-3
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