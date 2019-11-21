Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах

21 листопада в Україні продовжить знижуватись температура повітря, вітер посилиться, а в кількох областях очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

21 листопада, у четвер, Україна опиниться у зоні протистояння циклону та антициклону, тому погоду важко буде назвати сприятливою. По всій країні відчутно посилиться вітер, а після нічних заморозків повітря не дійде до комфортних позначок. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0-4 градуси тепла, на Сході до 2 градусів морозу, на Одещині, в Криму та в західних областях +4+10 градусів. Опади ймовірні в західній частині України плюс Вінниччина та Одещина. На решті території – переважно тумани, місцями мряка", – додала вона.

У Києві 21 листопада не очікується істотних опадів, однак варто бути готовими до штормових поривів вітру та температури +1+3 вдень і навіть -1-4 вечері.

Прогноз погоди на 21 листопада у містах України:

Ужгород +12+13

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +6+8

Рівне +3+5

Луцьк +4+6

Вінниця 0+2

Хмельницький +3+5

Житомир -1+1

Чернігів 0-2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +5+7

Херсон +1+3

Полтава -1+1

Суми -1-3

Харків 0-2

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0-2

Луганськ -1-3

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