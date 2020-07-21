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Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

21 липня у більшості областей країни очікується сонячна та спекотна погода, лише у деяких областях пройдуть грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 липня, у вівторок, у північних та західних областях прогнозуються грози, місцями з градом і шквалами, а решта країни насолоджується безхмарною погодою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер передбачається північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря 21-го липня коливатиметься в межах +25+30 градусів, на Півдні місцями досягне +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22+27 градусів. У Києві вівторок закрутить грозовими хмарами, очікується періодично дощ з грозою та поривчатим вітром під час грози. Проте сонця також вистачатиме, ці дощі літні, а не осінні, безпросвітні. Температура у столиці протягом дня вівторка +27, +28 градусів, тобто, для літа практично ідеальна", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 липня у містах України:

Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі - фото 416668
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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