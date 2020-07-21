Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі

21 липня у більшості областей країни очікується сонячна та спекотна погода, лише у деяких областях пройдуть грозові дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

21 липня, у вівторок, у північних та західних областях прогнозуються грози, місцями з градом і шквалами, а решта країни насолоджується безхмарною погодою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер передбачається північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря 21-го липня коливатиметься в межах +25+30 градусів, на Півдні місцями досягне +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22+27 градусів. У Києві вівторок закрутить грозовими хмарами, очікується періодично дощ з грозою та поривчатим вітром під час грози. Проте сонця також вистачатиме, ці дощі – літні, а не осінні, безпросвітні. Температура у столиці протягом дня вівторка +27, +28 градусів, тобто, для літа практично ідеальна", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 липня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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