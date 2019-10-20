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Погода в Україні 20 жовтня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

20 жовтня в Україні втримається комфортна та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 жовтня, у неділю, по всій країні очікується сонячна і суха погода, а незначне похолодання прогнозується вже наступного тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"20 жовтня очікується суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. Температура повітря вночі +6+12 градусів, вдень +17+24 градуси. Вітер південних напрямків, 3-8 м/с або просто штиль. У Києві неділя: без опадів, близько +20 градусів", – додала вона. Наступного тижня втримається така ж погода, а відчутне похолодання до+15+19 прийде вже 23 жовтня.

Прогноз погоди на 20 жовтня у містах України:

Погода в Україні 20 жовтня: точний прогноз по містах - фото 362620
  • Ужгород +22+24
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +20+21
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +18+20
  • Херсон +19+21
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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