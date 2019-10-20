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Погода в Україні 20 жовтня: точний прогноз по містах
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20 жовтня в Україні втримається комфортна та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
20 жовтня, у неділю, по всій країні очікується сонячна і суха погода, а незначне похолодання прогнозується вже наступного тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"20 жовтня очікується суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. Температура повітря вночі +6+12 градусів, вдень +17+24 градуси. Вітер південних напрямків, 3-8 м/с або просто штиль. У Києві неділя: без опадів, близько +20 градусів", – додала вона. Наступного тижня втримається така ж погода, а відчутне похолодання до+15+19 прийде вже 23 жовтня.
Прогноз погоди на 20 жовтня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +22+24
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +20+21
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +19+21
- Хмельницький +20+22
- Житомир +19+21
- Чернігів +19+21
- Черкаси +18+20
- Миколаїв +19+21
- Одеса +18+20
- Херсон +19+21
- Полтава +19+21
- Суми +18+20
- Харків +19+21
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +18+20
- Луганськ +19+21
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