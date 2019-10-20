Погода в Україні 20 жовтня: точний прогноз по містах

20 жовтня в Україні втримається комфортна та сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 жовтня, у неділю, по всій країні очікується сонячна і суха погода, а незначне похолодання прогнозується вже наступного тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"20 жовтня очікується суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. Температура повітря вночі +6+12 градусів, вдень +17+24 градуси. Вітер південних напрямків, 3-8 м/с або просто штиль. У Києві неділя: без опадів, близько +20 градусів", – додала вона. Наступного тижня втримається така ж погода, а відчутне похолодання до+15+19 прийде вже 23 жовтня.

Прогноз погоди на 20 жовтня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +20+21

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +19+21

Хмельницький +20+22

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +18+20

Миколаїв +19+21

Одеса +18+20

Херсон +19+21

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +19+21

Донецьк +18+20

Луганськ +19+21

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