Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше

20 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому по всіх областях не очікується опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 січня, у понеділок, в Україні прогнозується малохмарна та суха погода, а температура відчутно не зміниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Потужний красень антициклон Ekart порозганяв із більшої частини Європи дощі й сніги, витіснивши опади на Середземномор‘я, дальшу Атлантику і північ Скандинавії. Україна також опиниться у завершальний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати. Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний", – поділилась вона.

У Києві 20 січня також не очікується опадів, а температура вдень коливатиметься на рівні 0+2, однак варто добре потурбуватись про одяг, адже прогнозується рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 20 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк +1+3

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Сімферополь +1+2

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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