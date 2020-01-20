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Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
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20 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому по всіх областях не очікується опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.
20 січня, у понеділок, в Україні прогнозується малохмарна та суха погода, а температура відчутно не зміниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Потужний красень антициклон Ekart порозганяв із більшої частини Європи дощі й сніги, витіснивши опади на Середземномор‘я, дальшу Атлантику і північ Скандинавії. Україна також опиниться у завершальний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати. Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний", – поділилась вона.
У Києві 20 січня також не очікується опадів, а температура вдень коливатиметься на рівні 0+2, однак варто добре потурбуватись про одяг, адже прогнозується рвучкий вітер.
Прогноз погоди на 20 січня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів +1+3
- Чернівці +1+3
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк +1+3
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв 0+2
- Одеса 0+2
- Херсон 0+2
- Сімферополь +1+2
- Полтава 0+2
- Суми -1+1
- Харків 0+2
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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