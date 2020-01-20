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Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

20 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому по всіх областях не очікується опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 січня, у понеділок, в Україні прогнозується малохмарна та суха погода, а температура відчутно не зміниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Потужний красень антициклон Ekart порозганяв із більшої частини Європи дощі й сніги, витіснивши опади на Середземномор‘я, дальшу Атлантику і північ Скандинавії. Україна також опиниться у завершальний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати. Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний", – поділилась вона.

У Києві 20 січня також не очікується опадів, а температура вдень коливатиметься на рівні 0+2, однак варто добре потурбуватись про одяг, адже прогнозується рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 20 січня у містах України:

Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше - фото 380835
  • Ужгород +2+4
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +1+2
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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