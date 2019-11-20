Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер

20 листопада в Україні почне відчутно знижуватись температура повітря, посилиться вітер, а тепло затримається лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 листопада, у середу, в Україні теплий листопад почне наближатись до зими. Майже по всіх областях відчутно похолоднішає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Окрайчики тепла завтра, 20 листопада, ще побудуть у західних областях, на Одещині та в Криму. У цих частинах України денна температура повітря становитиме +10+15 градусів. Проте решта території України вже закутуватиметься щільно у пуховики та насуватиме глибше шапки на лоба – +2+8 градусів максимально. Опадів якихось серйозних не передбачається. Проте наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток, що краще б дощ чи сніг нормальні. Східний вітер почне розганятися до штормових поривів – обережно", – додала вона.

У Києві 20 листопада очікується хмарна погода з туманами і сильним вітром, вдень повітря прогріється до +4+5.

Прогноз погоди на 20 листопада у містах України:

Ужгород +12+13

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +5+7

Хмельницький +9+11

Житомир +5+7

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +6+8

Одеса +9+11

Херсон +4+6

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +4+6

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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