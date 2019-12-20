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Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

20 грудня в Україні почне поступово знижуватись температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 грудня, у п'ятницю, після тривалого тепла в країні очікується похолодання у більшості областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"20-го грудня, в Україні очікується невелике (і тимчасове) похолодання. Протягом дня очікується +2+7 градусів, на Півдні та Заході буде тепліше, +5+10 градусів. Знову в Україні повсюди переважатиме суха погода антициклон. У західних областях у п'ятницю можливий сильний південно-східний вітер, обережно з капелюхами", – йдеться у повідомленні. У Києві 20 грудня також знизиться температура до +5 вдень, без опадів.

Прогноз погоди на 20 грудня у містах України:

Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає - фото 375034
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +9+11
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +4+6
  • Суми +4+6
  • Харків +4+6
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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