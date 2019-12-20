Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає

20 грудня в Україні почне поступово знижуватись температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

20 грудня, у п'ятницю, після тривалого тепла в країні очікується похолодання у більшості областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"20-го грудня, в Україні очікується невелике (і тимчасове) похолодання. Протягом дня очікується +2+7 градусів, на Півдні та Заході буде тепліше, +5+10 градусів. Знову в Україні повсюди переважатиме суха погода – антициклон. У західних областях у п'ятницю можливий сильний південно-східний вітер, обережно з капелюхами", – йдеться у повідомленні. У Києві 20 грудня також знизиться температура до +5 вдень, без опадів.

Прогноз погоди на 20 грудня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +6+8

Хмельницький +7+9

Житомир +5+7

Чернігів +4+6

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +9+11

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +4+6

Суми +4+6

Харків +4+6

Дніпро +4+6

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +4+6

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими