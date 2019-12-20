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Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
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20 грудня в Україні почне поступово знижуватись температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
20 грудня, у п'ятницю, після тривалого тепла в країні очікується похолодання у більшості областей. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"20-го грудня, в Україні очікується невелике (і тимчасове) похолодання. Протягом дня очікується +2+7 градусів, на Півдні та Заході буде тепліше, +5+10 градусів. Знову в Україні повсюди переважатиме суха погода – антициклон. У західних областях у п'ятницю можливий сильний південно-східний вітер, обережно з капелюхами", – йдеться у повідомленні. У Києві 20 грудня також знизиться температура до +5 вдень, без опадів.
Прогноз погоди на 20 грудня у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +8+10
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +7+9
- Рівне +6+8
- Луцьк +6+8
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +7+9
- Житомир +5+7
- Чернігів +4+6
- Черкаси +5+7
- Миколаїв +6+8
- Одеса +9+11
- Херсон +6+8
- Сімферополь +7+9
- Полтава +4+6
- Суми +4+6
- Харків +4+6
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +4+6
- Луганськ +4+6
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