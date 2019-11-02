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Погода в Україні 2 листопада: потепління та штормовий вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 листопада в Україні поступово почне підійматись температура повітря, однак посилиться вітер. детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

2 листопада, у суботу, у більшості областей країни поступово почне підвищуватись температура до +6+11. Найхолодніше буде на сході країни - до +3+6. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У неділю та на наступному тижні теплО в Україну повалить потужно, у вівторок-середу на Півдні та Заході ймовірно до +20 градусів! З‘являться 2-го листопада дощі, проте поки що лише в західних областях, на решті території України буде сухо, хіба що почне збільшуватися хмарність", - йдеться у повідомленні.

У Києві 2 листопада також буде хмарно та вітряно, без суттєвих опадів, а повітря вдень прогріється до +5+8.

Прогноз погоди на 2 листопада у містах України:

Погода в Україні 2 листопада: потепління та штормовий вітер - фото 365378
  • Ужгород +7+9
  • Львів +8+10
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +9+11
  • Херсон +7+9
  • Полтава +6+8
  • Суми +4+6
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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