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Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

2 грудня в Україні очікується погіршення погоди зі зниженням температури та опадами у вигляді мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 грудня, у понеділок, по всій країні прогнозується різка зміна погодних умов. Вдень на Житомирщині, Вінниччині та на заході країни очікуються опади у вигляді снігу або мокрого снігу.

"В Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", – додають синоптики. У Києві 2 грудня до -1+1, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 2 грудня у містах України:

Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг - фото 371511
  • Ужгород -1+1
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +3+5
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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