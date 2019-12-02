Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг

2 грудня в Україні очікується погіршення погоди зі зниженням температури та опадами у вигляді мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 грудня, у понеділок, по всій країні прогнозується різка зміна погодних умов. Вдень на Житомирщині, Вінниччині та на заході країни очікуються опади у вигляді снігу або мокрого снігу.

"В Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", – додають синоптики. У Києві 2 грудня до -1+1, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 2 грудня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +3+5

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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