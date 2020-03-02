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Погода в Україні 2 березня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

2 березня в Україні прогнозується вітряна та волога погода, а температура повітря поступово почне підійматись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 березня, у понеділок, по всій країні буде дуже вітряно, а місцями вітер сягне штормових позначок. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря обіцяє бути помірною, протягом дня +5+10 градусів. Дощі в понеділок пройдуть на Заході й Півночі, а на Сході, Півдні та в Центрі переважатиме суха повітряна маса.У Києві 2-го березня очікується хмарна волога вітряна погода. Невеликий дощ та +6+8 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 березня у містах України:

  • Погода в Україні 2 березня: у яких областях пройдуть дощі - фото 389478
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +8+10
  • Суми +8+10
  • Харків +8+10
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +7+9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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