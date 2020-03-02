Погода в Україні 2 березня: у яких областях пройдуть дощі

2 березня в Україні прогнозується вітряна та волога погода, а температура повітря поступово почне підійматись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 березня, у понеділок, по всій країні буде дуже вітряно, а місцями вітер сягне штормових позначок. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря обіцяє бути помірною, протягом дня +5+10 градусів. Дощі в понеділок пройдуть на Заході й Півночі, а на Сході, Півдні та в Центрі переважатиме суха повітряна маса.У Києві 2-го березня очікується хмарна волога вітряна погода. Невеликий дощ та +6+8 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 березня у містах України:



Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +8+10

Черкаси +8+10

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон +8+10

Сімферополь +9+11

Полтава +8+10

Суми +8+10

Харків +8+10

Дніпро +8+10

Запоріжжя +8+10

Донецьк +8+10

Луганськ +7+9

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