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Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

19 листопада в країні переважатиме суха і туманна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

19 листопада, у вівторок, після нічних заморозків температура повітря сягне до +3+10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ймовірність опадів низька, проте тумани і мряка все ж погіршуватимуть ситуацію на дорогах.

"Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 листопада у містах України:

Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними - фото 368935
  • Ужгород +12+13
  • Львів +12+13
  • Чернівці +12+13
  • Івано-Франківськ +12+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +10+12
  • Херсон +7+9
  • Полтава +5+7
  • Суми +6+8
  • Харків +5+7
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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