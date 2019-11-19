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Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними
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19 листопада в країні переважатиме суха і туманна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
19 листопада, у вівторок, після нічних заморозків температура повітря сягне до +3+10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ймовірність опадів низька, проте тумани і мряка все ж погіршуватимуть ситуацію на дорогах.
"Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 19 листопада у містах України:
- Ужгород +12+13
- Львів +12+13
- Чернівці +12+13
- Івано-Франківськ +12+13
- Тернопіль +11+13
- Рівне +10+12
- Луцьк +10+12
- Вінниця +7+9
- Хмельницький +10+12
- Житомир +8+10
- Чернігів +6+8
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +9+11
- Одеса +10+12
- Херсон +7+9
- Полтава +5+7
- Суми +6+8
- Харків +5+7
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +5+7
- Луганськ +5+7
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