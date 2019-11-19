Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними

19 листопада в країні переважатиме суха і туманна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

19 листопада, у вівторок, після нічних заморозків температура повітря сягне до +3+10. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ймовірність опадів низька, проте тумани і мряка все ж погіршуватимуть ситуацію на дорогах.

"Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 листопада у містах України:

Ужгород +12+13

Львів +12+13

Чернівці +12+13

Івано-Франківськ +12+13

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +7+9

Хмельницький +10+12

Житомир +8+10

Чернігів +6+8

Черкаси +6+8

Миколаїв +9+11

Одеса +10+12

Херсон +7+9

Полтава +5+7

Суми +6+8

Харків +5+7

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +5+7

Луганськ +5+7

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