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Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища

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Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 1

Жителі столиці сьогодні вранці, 12 листопада, стали свідками незвичайного атмосферного явища – Київ ніби накрила стіна туману.

Кияни відзначають, що столицю ніби оточила стіна туману, але при цьому видно сонце. Зокрема, жителі передмістя спостерігають тільки сонце, але не туман. Так, користувачі мережі почали активно ділитися знімками незвичайного явища.

І ще: Погода в Україні 12 листопада: тумани та сильний вітер

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367492

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367493

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367494

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367495

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367496

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367497

Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища - фото 367498

Відзначимо, що синоптики на 12 листопада прогнозували у Києві без опадів, максимум тумани. Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів. А вже у середу в столиці потепліє до +14 градусів.

ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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