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Київ оточила стіна туману: кадри незвичайного явища
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Жителі столиці сьогодні вранці, 12 листопада, стали свідками незвичайного атмосферного явища – Київ ніби накрила стіна туману.
Кияни відзначають, що столицю ніби оточила стіна туману, але при цьому видно сонце. Зокрема, жителі передмістя спостерігають тільки сонце, але не туман. Так, користувачі мережі почали активно ділитися знімками незвичайного явища.
І ще: Погода в Україні 12 листопада: тумани та сильний вітер
Відзначимо, що синоптики на 12 листопада прогнозували у Києві без опадів, максимум тумани. Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів. А вже у середу в столиці потепліє до +14 градусів.
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